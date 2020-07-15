Ранее Дуда победил во втором туре президентских выборов кандидата польских либералов Рафала Тшасковского с результатом чуть больше 51% голосов. Общая явка составила около 67%.
«Еще в бытность Порошенко президентом поляки дали Украине четкий и недвусмысленный сигнал о том, что с таким национальным героем, как Бандера, Украине в Европе делать нечего. Поэтому Польша и дальше будет саботировать интеграцию Украины в ЕС», — указал эксперт.
Политолог также отметил, что по отношению к Германии политика нынешних польских властей значительно более холодная и жесткая, чем к России, так как Дуда и правящая партия постоянно педалируют тему исторической вины немцев перед поляками и требуют репараций за оккупацию.
Каким бы ни было отношение Дуды к России, для Москвы с учетом всего сказанного выше Дуда скорее полезен, чем вреден, заключил Самодуров.