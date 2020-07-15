Переизбрание Анджея Дуды на пост президента Польши не принесет ничего хорошего для Киева, поскольку Дуда и его сторонники очень негативно относятся к украинскому национализму. Об этом рассказал политолог Вадим Самодуров в интервью изданию Украина.ру

Вадим Самодуров: Стать президентом Дуде помогли бабушки и дедушки. И России он полезен © из личного архива Вадима Самодурова Рафала Тшасковского с результатом чуть больше 51% голосов. Общая явка составила около 67%.

«Еще в бытность Порошенко президентом поляки дали Украине четкий и недвусмысленный сигнал о том, что с таким национальным героем, как Бандера, Украине в Европе делать нечего. Поэтому Польша и дальше будет саботировать интеграцию Украины в ЕС», — указал эксперт.

Политолог также отметил, что по отношению к Германии политика нынешних польских властей значительно более холодная и жесткая, чем к России, так как Дуда и правящая партия постоянно педалируют тему исторической вины немцев перед поляками и требуют репараций за оккупацию.

Каким бы ни было отношение Дуды к России, для Москвы с учетом всего сказанного выше Дуда скорее полезен, чем вреден, заключил Самодуров.