Результаты президентских выборов в Польше показали, что страна фактически разделилась на два лагеря. Но обе части Польши имеют общий консенсус в отношении России. Об этом рассказал польский политолог Якуб Корейба в недавнем эфире НСН

Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта» © Алексей Витвицкий | Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Анджей Дуда с минимальным перевесом выиграл борьбу за пост главы государства у кандидата от оппозиции Рафала Тшасковского. После обработки 90% протоколов результаты показывают, что Дуда получил 51% голосов, а Тшасковский — 49% при явке около 67%.

«В отношении России там существует надпартийный консенсус. Нет ни одной политической силы, которая хотела бы каких-то существенных изменений», — указал эксперт.

Более того, подчеркнул политолог, если что-то между Польшей и Россией изменится, то инициатором должна быть Москва, поскольку Варшава в российско-польских отношениях неспособна ничего изменить.

По его словам, результаты всех выборов последних лет показывают, что страна фактически разделилась на условно консервативный восток и прогрессивный запад, и любой человек, который будет править страной, должен учитывать мнение той второй половины, которая за него не проголосовала.

Но такой раздел имеет свои плюсы, в связи с чем Корейба выразил надежду, что второй срок президента Дуды пройдёт под знаком национального единения.