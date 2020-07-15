Киев хочет добиться выхода РФ из Минских соглашений, однако, подчеркнул эксперт, в России уже дали понять, что заявления Резникова должны быть либо дезавуированы, либо Москва расценит их как выход Украины из Минских соглашений.
«Но в какой-то момент Зеленский может сказать, что не согласен с заявлениями Резникова и Минские соглашения нужно выполнять, а Россия на тот момент фактически выйдет из них», — рассуждает Погребинский.
Кроме того, добавил политолог, все сказанное Резниковым указывает на желание украинского президента Владимира Зеленского провести встречу в «нормандском формате», где он заявит о необходимости корректировки Минских соглашений.
Но ранее Москва дала понять, что никакой встречи не будет до тех пор, пока Киев не выполнит взятые на себя обязательства как по Минским соглашениям, так и по итогам нормандского саммита в Париже, резюмировал специалист.