Заявления министра по делам неподконтрольных Киеву территорий Алексея Резникова о «модернизации» Минских соглашений свидетельствуют о том, что Киев начал играть в дипломатическую игру с Москвой. Об этом рассказал известный украинский политолог Михаил Погребинский в недавнем комментарии изданию «Взгляд»

Погребинский сказал, что должна сделать Россия, если Киев не будет выполнять «Минск» © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Но в какой-то момент Зеленский может сказать, что не согласен с заявлениями Резникова и Минские соглашения нужно выполнять, а Россия на тот момент фактически выйдет из них», — рассуждает Погребинский.

Кроме того, добавил политолог, все сказанное Резниковым указывает на желание украинского президента Владимира Зеленского провести встречу в «нормандском формате», где он заявит о необходимости корректировки Минских соглашений.

Но ранее Москва дала понять, что никакой встречи не будет до тех пор, пока Киев не выполнит взятые на себя обязательства как по Минским соглашениям, так и по итогам нормандского саммита в Париже, резюмировал специалист.