Конфликт в Донбассе не удастся заморозить по приднестровскому сценарию потому, что в Приднестровье не было экономической блокады, которая была в отношении ДНР/ЛНР. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру

Вадим Карасев: Украинцам нужна большая Украина, а не усеченная © actual.today

Политолог также отметил, что кейс Приднестровья не оказывал серьезного влияния на отношения Москвы и Кишинёва, поскольку Россия не граничит с Молдавией, и он не приобретал геополитического размаха.

«Никто против России санкции не вводил. И когда возник конфликт в Приднестровье и были вооруженные столкновения, никто не говорил о новой холодной и гибридной войне Запада с Россией. А здесь ситуация несколько другая. Да, по форме она напоминает Приднестровье, Нагорный Карабах или Абхазию. Но тогда о санкциях и большой геополитике речь не шла, а здесь ведется», — указал Карасев.

Поэтому заморозить конфликт в Донбассе не получится по экономическим и геополитическим причинам, и нужно искать способ его урегулировать, заключил собеседник издания.