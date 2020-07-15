К тому же, подчеркнул эксперт, если эти территории и дальше будут закрываться от Украины, то со временем они станут либо полноценными республиками, либо получат тот или иной статус в России.
Политолог также отметил, что кейс Приднестровья не оказывал серьезного влияния на отношения Москвы и Кишинёва, поскольку Россия не граничит с Молдавией, и он не приобретал геополитического размаха.
«Никто против России санкции не вводил. И когда возник конфликт в Приднестровье и были вооруженные столкновения, никто не говорил о новой холодной и гибридной войне Запада с Россией. А здесь ситуация несколько другая. Да, по форме она напоминает Приднестровье, Нагорный Карабах или Абхазию. Но тогда о санкциях и большой геополитике речь не шла, а здесь ведется», — указал Карасев.
Поэтому заморозить конфликт в Донбассе не получится по экономическим и геополитическим причинам, и нужно искать способ его урегулировать, заключил собеседник издания.