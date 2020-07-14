Новый глава Нацбанка Украины должен продолжать политику Смолия — МВФ
Новый глава Нацбанка Украины должен продолжать политику Смолия — МВФ
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«Сообщил [директору-распорядителю Международного валютного фонда] Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины», — написал президент.

Ранее председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что на пост главы НБУ рассматривается кандидатура одного из депутатов от «Слуги народа». При этом он отказался ответить на вопрос, является ли претендент членом профильного комитета парламента, однако уточнил, что речь идет не о председателе комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниле Гетманцеве.