Президент Украины Владимир Зеленский до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру «независимого технократа» на пост главы Нацбанка Украины. Он сообщил об этом в своем Twitter-аккаунте 14 июля

Новый глава Нацбанка Украины должен продолжать политику Смолия — МВФ © скриншот из видео с Youtube Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины», — написал президент.

Informed @KGeorgieva that by the end of the week I will have a new candidate for Head of the NBU for Parliament's approval. S/he will be an independent technocrat and continue the Bank's independent course. I make all my decisions only in the interests of the Ukrainian people. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2020

Ранее председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что на пост главы НБУ рассматривается кандидатура одного из депутатов от «Слуги народа». При этом он отказался ответить на вопрос, является ли претендент членом профильного комитета парламента, однако уточнил, что речь идет не о председателе комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниле Гетманцеве.