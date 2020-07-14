Первые 15 тысяч кубометров воды в сутки скоро начнут подаваться в Симферополь из Тайганского водохранилища с востока Крыма по временному водоводу, который строится силами военных. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил на своей странице в «ВКонтакте» 14 июля

Вассерман рассказал, с чем столкнется Зеленский, если он отбросит гордость и даст воду в Крым © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

«Сегодня (14 июля — ред.) посетил место строительства водовода Белогорск — Симферополь, который будет поставлять в крымскую столицу до 50 тысяч кубометров воды в сутки. При этом уже в ближайшие дни Симферополь получит первые 15 тысяч кубометров воды по новому водоводу», — написал Аксенов.

В Крыму наиболее сложная ситуация с водоснабжением после длительной засухи сложилась в Симферополе. На начало июля в трех основных водохранилищах для снабжения столицы Крыма находится воды на 110 дней. Для снабжения города в июне были введены в строй водоводы для переброски порядка 45 тысяч кубометров воды в сутки из скважин в Бахчисарайском и Сакском районов. Суточное потребление Симферополя составляет 160 тысяч кубометров.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.