Эксперт считает, что «слугам народа» придется объединиться с региональными элитами, например, с блоком «Успешный Харьков» мэра Харькова Геннадия Кернеса или с партией УДАР мэра Киева Виталия Кличко.
«Придется властью делиться, и, судя по всему, это будут различные политические силы: в областных центрах это будут, скорее всего, мэрские квазипартии, а на уровне облсоветов это будут, скорее всего, на Юго-Востоке — "За життя", в Западной Украине — "Евросолидарность"… Поэтому картина будет достаточно пестрой», — сказал Золотарев.
При этом он считает, что в большинстве случаев мэры крупных украинских городов удержат свои позиции в результате выборов, так как парламентские партии в целом не могут составить им конкуренцию на этих постах.
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