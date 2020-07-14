Глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев считает, что на грядущих местных выборах на Украине правящей партии «Слуга народа» придется формировать коалиции. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 14 июля

Владимир Фесенко: Ни в одном регионе Украины не будет партии-победителя, местные выборы обещают плюрализм © glavred.info Геннадия Кернеса или с партией УДАР мэра Киева Виталия Кличко.

«Придется властью делиться, и, судя по всему, это будут различные политические силы: в областных центрах это будут, скорее всего, мэрские квазипартии, а на уровне облсоветов это будут, скорее всего, на Юго-Востоке — "За життя", в Западной Украине — "Евросолидарность"… Поэтому картина будет достаточно пестрой», — сказал Золотарев.

При этом он считает, что в большинстве случаев мэры крупных украинских городов удержат свои позиции в результате выборов, так как парламентские партии в целом не могут составить им конкуренцию на этих постах.

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