«Практически во всех регионах и во всех крупных городах не будет одной партии-победителя. Монобольшинства не будет ни в одном регионе, ни в одном крупном городе — везде придется создавать коалиции правящие… Ситуация станет более плюралистичной», — заявил он.
Эксперт уточнил, что это осложнит ситуацию для мэров крупных городов, которые раньше целиком контролировали городские советы, а после выборов могут этого контроля лишиться.
При этом Фесенко указал на парадокс: несмотря на то, что в регионах наиболее высокие рейтинги имеют парламентские партии, их кандидаты в крупных городах являются аутсайдерами.
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