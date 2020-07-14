На местных выборах Украины не будет монобольшинства, из-за чего придется создавать коалиции, что осложнит ситуацию для мэров. Об этом глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко сказал в интервью изданию Украина.ру 14 июля

Андрей Золотарев: Местные выборы могут спровоцировать усиление центробежных процессов на Украине © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Эксперт уточнил, что это осложнит ситуацию для мэров крупных городов, которые раньше целиком контролировали городские советы, а после выборов могут этого контроля лишиться.

При этом Фесенко указал на парадокс: несмотря на то, что в регионах наиболее высокие рейтинги имеют парламентские партии, их кандидаты в крупных городах являются аутсайдерами.

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