Он обратил внимание, что падение рейтинга правящей партии «Слуга народа» конвертируется в рост поддержки Партии Шария и «Оппозиционной платформы — За жизнь», что достаточно серьезно меняет электоральную картину.
«Ситуация вызывает тревогу и опасения, что с неизбежностью поставит вопрос о досрочных парламентских выборах — местные выборы будут определять конфигурацию и расстановку сил на выборы парламентские. Пока украинский политикум движется навстречу местным выборам, к ситуации неопределенности и достаточно серьезных противоречий», — сказал Золотарев.
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