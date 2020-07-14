Владимир Фесенко: Ни в одном регионе Украины не будет партии-победителя, местные выборы обещают плюрализм
Владимир Фесенко: Ни в одном регионе Украины не будет партии-победителя, местные выборы обещают плюрализм
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Он обратил внимание, что падение рейтинга правящей партии «Слуга народа» конвертируется в рост поддержки Партии Шария и «Оппозиционной платформы — За жизнь», что достаточно серьезно меняет электоральную картину.

«Ситуация вызывает тревогу и опасения, что с неизбежностью поставит вопрос о досрочных парламентских выборах — местные выборы будут определять конфигурацию и расстановку сил на выборы парламентские. Пока украинский политикум движется навстречу местным выборам, к ситуации неопределенности и достаточно серьезных противоречий», — сказал Золотарев.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.