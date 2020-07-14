Нынешняя электоральная картина на Украине позволяет ставить вопрос о досрочных парламентских выборах. Об этом глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 14 июля

Владимир Фесенко: Ни в одном регионе Украины не будет партии-победителя, местные выборы обещают плюрализм © glavred.info

«Ситуация вызывает тревогу и опасения, что с неизбежностью поставит вопрос о досрочных парламентских выборах — местные выборы будут определять конфигурацию и расстановку сил на выборы парламентские. Пока украинский политикум движется навстречу местным выборам, к ситуации неопределенности и достаточно серьезных противоречий», — сказал Золотарев.

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