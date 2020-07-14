Если Украина хочет сохранить транзит российского газа через свою территорию, она должна предложить Москве эксклюзивные условия, чтобы это было и очень дешево, и очень надежно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Лишить власти проамериканских лимитрофов. Ищенко о том, почему Германия не откажется от "СП-2" © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что когда-то «Газпром» говорил, что в перспективе готов сохранить от 10 до 30 млрд кубометров транзита газа, но это было на волне роста продаж на газовом рынке Европы.

И поскольку сейчас страны переживают экономический кризис, рынок стагнирует и идет борьба за каждый кубометр, вряд ли компании, имея возможность расширять альтернативные трубопроводы и завозить американский СПГ, будут так же активно использовать украинское направление, подчеркнул политолог.

«Когда закончится этот четырехлетний контракт, закроется лавочка с украинским транзитом», — констатировал Ищенко.

По его мнению, проблема состоит не только в том, что Украина является враждебным по отношению к России государством, а в том, что она активно использует свою ГТС и не вкладывает деньги в модернизацию, из-за чего может произойти множество аварий и прерывание транзита.

Поэтому сохранение минимального объема транзита через Украину вполне возможно, но прокачка большого количества топлива через ее ГТС может привести к авариям и репутационному ущербу для России, заключил собеседник издания.