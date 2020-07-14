Российский арктический ледокольный флот – это существующая реальность. США в этом вопросе пока только вынашивают планы, которые сбудутся лет через 200, если сбудутся вообще. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротчеко в недавнем комментарии изданию «НьюИнформ»

«Она молчит и занята делом». Яков Кедми сказал, чем Россия отличается от США © commons.wikimedia/Mark Nakoykher Дональд Трамп заявил, что американские судостроители разрабатывают самый крупный ледокол в мире.

Военный эксперт подчеркнул, что Объединенная судостроительная корпорация, которая занимается строительством и выпуском российских ледоколов, уже много лет на несколько шагов опережает любых конкурентов других стран.

«Мы здесь выдерживаем бесспорную планку первенства. Российские атомные ледоколы призваны обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, так что суда должны быть соответствующие», — объяснил Коротченко.

Специалист считает, что с тем потенциалом, который есть у Америки, она не в силах «тягаться» с Россией в области ледокольного судостроения, поскольку у стран разные не только технические возможности, но и квалификация специалистов.

По его мнению, российские производители, которые на протяжении многих лет оттачивают навыки производства ледоколов, разрабатывают и внедряют новшества, в разы превосходят по уровню знаний и подготовки американцев.

Поэтому США здесь отстают от России колоссально, это признают все без исключения, даже структуры в Америке, заключил собеседник издания.