Защита Европы со стороны Соединенных Штатов Америки перестала быть само собой разумеющимся делом, Евросоюз должен найти на это общий ответ, сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Ее слова, прозвучавшие на совместной с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером пресс-конференции, приводит РИА Новости 14 июля

«Нужно сказать, что спустя 30 лет после воссоединения Германии, 30 лет спустя окончания "холодной войны", мир позиционирует себя по-новому. То, что для нас было само собой разумеющимся, например, то, что США будут защищать Европейский союз, — это уже не само собой разумеется, это изменилось», — констатировала Меркель.

По ее словам, Европа и Германия «должны найти подходящий ответ, и этот ответ не должен сводиться к единоличным действиям национальных государств».

«Для нас этот ответ должен быть в многостороннем союзе, и ЕС — такой многосторонний союз», — уточнила Меркель.

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Причиной такого решения стали разногласия стран по газопроводу «Северный поток — 2», который Германия намерена завершить, а США, наоборот, хотят остановить.

Проект в случае его реализации помешает доступу американского сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок, поскольку любой СПГ дороже трубопроводного газа, в частности, российского, поставляемого в Европу по нескольким газопроводам.