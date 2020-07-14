«Нужно сказать, что спустя 30 лет после воссоединения Германии, 30 лет спустя окончания "холодной войны", мир позиционирует себя по-новому. То, что для нас было само собой разумеющимся, например, то, что США будут защищать Европейский союз, — это уже не само собой разумеется, это изменилось», — констатировала Меркель.
По ее словам, Европа и Германия «должны найти подходящий ответ, и этот ответ не должен сводиться к единоличным действиям национальных государств».
«Для нас этот ответ должен быть в многостороннем союзе, и ЕС — такой многосторонний союз», — уточнила Меркель.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ вывести часть американских войск из ФРГ.
Причиной такого решения стали разногласия стран по газопроводу «Северный поток — 2», который Германия намерена завершить, а США, наоборот, хотят остановить.
Проект в случае его реализации помешает доступу американского сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок, поскольку любой СПГ дороже трубопроводного газа, в частности, российского, поставляемого в Европу по нескольким газопроводам.