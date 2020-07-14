Россия не будет включена в переговорную площадку по решению вопросов Украины по Крыму, над созданием которой сейчас работают украинские дипломаты. Об этом 13 июля в интервью «Сегодня» рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Напряжение между Киевом и Москвой растёт: вода в Крым, шпионы и ракеты © president.gov.ua

«Сейчас очень трудно создавать формат. Тем не менее, мы взялись за эту задачу, и я убежден, что мы ее выполним. Мы должны быть честными перед собой и сразу сказать, что Россия в этот формат не войдет… В принципе, формат будет открыт. Но движущие силы этого проекта со стороны наших партнеров должны быть те, кого я назвал», — сказал он.

По словам министра, эта площадка должна будет помочь держать вопрос Крыма среди приоритетов международной повестки дня, координировать усилия максимального количества участников и способствовать защите прав человека на полуострове.