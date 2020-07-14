Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 июля отказалась зарегистрировать кандидатом в президенты страны профессионального дипломата Валерия Цепкало

Претендент на пост президента Белоруссии Цепкало об РФ: «Мы обречены жить вместе, но объединяться в одну страну не должны» © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Из 160 тысяч сданных за Цепкало подписных листов были признаны действительными лишь 75 тысяч.

Штаб политика, перепроверяя забракованные подписи, обнаружил допущенные членами территориальных комиссий ошибки и нарушения. В некоторых районах подписи проверялись с ксерокопии подписных листов.

Претензии о том, что даты подписанты ставили не собственноручно, не подкреплены экспертными оценками, заявили в штабе и направили в ЦИК жалобу.

Ранее Цепкало заявлял, что отказ регистрировать оппозиционных кандидатов будет означать отмену выборов в стране.