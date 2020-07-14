Решение было принято единогласно из-за недостаточного количества сданных подписей в поддержку оппозиционного политика.
Из 160 тысяч сданных за Цепкало подписных листов были признаны действительными лишь 75 тысяч.
Штаб политика, перепроверяя забракованные подписи, обнаружил допущенные членами территориальных комиссий ошибки и нарушения. В некоторых районах подписи проверялись с ксерокопии подписных листов.
Претензии о том, что даты подписанты ставили не собственноручно, не подкреплены экспертными оценками, заявили в штабе и направили в ЦИК жалобу.
Ранее Цепкало заявлял, что отказ регистрировать оппозиционных кандидатов будет означать отмену выборов в стране.