Министерство иностранных дел Армении вызвало посла Украины Ивана Кулебу (отца главы украинского МИД) в связи с заявлением украинского внешнеполитического ведомства относительно боевых столкновений на армяно-азербайджанской госгранице. Об этом 14 июля сообщает МИД Армении

Кулебу принял заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, который предоставил оценку заявления украинского МИД.

В ходе встречи Кочарян также «проинформировал посла о нарушениях прекращения огня, гражданской инфраструктуре и постоянных нападениях на гражданских лиц со стороны азербайджанских вооруженных сил в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также ситуации, созданной в результате агрессивных действий Азербайджана».

Армению и Азербайджан призвали к немедленному прекращению огня © Минобороны Азербайджана

Министерство иностранных дел Украины «выразило глубокую обеспокоенность» в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе и призвало стороны конфликта «приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности».

«Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международных признанных границах», — говорится в сообщении МИД Украины.