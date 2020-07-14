Олигарх Игорь Коломойский является одним из бенефициаров фирмы «Рокот-М», которая в 2018−2019 годах сорвала поставки снарядов на государственный оборонный завод «Артем» и не вернула 8,3 млн долларов предоплаты. Об этом 14 июля говорится в расследовании Bihus.Info

Берлин раскритиковал поставки американского оружия на Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Отмечается, что американская компания должна была изготовить крупнокалиберные снаряды, производство которых осталось в ЛНР и ДНР. Через год Gray Fox так и не поставил «Артему» ни одного снаряда.

По словам источника, в апреле 2019 года, когда истек срок действия контракта, СБУ завела уголовное дело. В октябре того же года в его пределах задержали нескольких чиновников, причастных к заключению контракта. Дело сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Также сообщается, что в январе 2020 года родственная Gray Fox компания Gray Fox Logistics создала две совместные фирмы с «группой Коломойского»: «Рокот-М» и «Таргет-М». К этой группе СМИ относят Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова.