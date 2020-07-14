Источник СМИ сообщил, что речь идет о секретном договоре, который в 2018 году заключил государственный оборонный завод «Артем» с американской Gray Fox на 16,6 миллиона долларов.
Отмечается, что американская компания должна была изготовить крупнокалиберные снаряды, производство которых осталось в ЛНР и ДНР. Через год Gray Fox так и не поставил «Артему» ни одного снаряда.
По словам источника, в апреле 2019 года, когда истек срок действия контракта, СБУ завела уголовное дело. В октябре того же года в его пределах задержали нескольких чиновников, причастных к заключению контракта. Дело сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро.
Также сообщается, что в январе 2020 года родственная Gray Fox компания Gray Fox Logistics создала две совместные фирмы с «группой Коломойского»: «Рокот-М» и «Таргет-М». К этой группе СМИ относят Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова.