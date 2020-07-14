Аналогичную картину ранее показали расчеты Международного энергетического агентства (МЭА).
«ОПЕК+ сократила добычу нефти почти на 2 млн б/с больше, чем в мае, подняв общий уровень снижения добычи до уровня выше 10 млн б/с и повысив уровень исполнения сделки до 108% с 88% месяцем ранее. Этот показатель был повышен благодаря дополнительному добровольному сокращению Саудовской Аравии и существенному сокращению добычи со стороны Ирака», — отмечали в МЭА.
Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ ранее приняли решение о добровольных дополнительных ограничениях добычи нефти в июне на 1,2 млн б/с.
В результате уровень исполнения сделки со стороны королевства составил 138%, ОАЭ — 106%, Кувейта — 111%. Кроме того, сделку перевыполнил Алжир — на 7%.
Россия, по данным агентства, в июне вышла на 100%-й уровень исполнения сделки.
Ирак же остался главным отстающим по данному показателю, хотя и повысил уровень исполнения своих обязательств с майских 46% до 89% в июне, сократив добычу на 460 тыс. б/с до пятилетнего минимума в 3,71 млн б/с.
Другие страны не-ОПЕК исполняли в прошлом месяце свои обязательства на уровнях, близких к 100%.