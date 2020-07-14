Коронавирус остается серьезной угрозой для всего человечества, и принцип глобализации оказался неустойчивым в борьбе с распространением этой инфекции. Об этом, как пишет "Интерфакс" 14 июля, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев

Несмотря на то, что в отдельных странах ситуация стабилизировалась, сегодня ни одно государство не может чувствовать себя полностью защищенным, подчеркнул Медведев.

«Казалось бы, что при возникновении такой общей опасности приверженность всех нас к таким ценностям, как солидарность и гуманизм, должны укрепляться… Тем не менее, кризис показал, что принципы глобализации, которые формировались на протяжении последних десятилетий, оказались весьма и весьма неустойчивыми, и они не сработали в этот момент, не получилось даже совместно откликнуться на призыв генерального секретаря ООН об отмене санкций и других ограничительных мер в отношении тех государств, которым была нужна неотложная помощь в фармацевтических препаратах, медтехники, предметах первой необходимости», — констатировал Медведев.

«Это ожидания недружественных сил». Медведев ответил на вопрос о разногласиях с Минском © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Он отметил, что вопрос международного сотрудничества, который позволил бы обеспечить безопасность граждан в сложный период, стал актуальным, как никогда ранее.

Его слова прозвучали на международном межпартийном круглом столе по сотрудничеству в сфере безопасности в период коронавируса.

В мероприятии принимают участие представители Компартии Китая, "Партии трудового народа" Кипра, фракции ХДС/ХСС Германии, либерально-демократической партии Японии и ряда других парламентских партий различных стран.