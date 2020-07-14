Украина получит в качестве гуманитарной помощи от Вьетнама 300 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом. Об этом 14 июля сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, который транслировался в Facebook

По его словам, мир готовится ко второй волне пандемии, и соответственно, спрос на аппараты ИВЛ не проходит.

«Каждая страна пытается иметь надлежащий запас таких аппаратов для того, чтобы иметь возможность спасать жизни своих наиболее тяжелых больных, и мы по всему миру охотились на ИВЛ, и, в конце концов, нам удалось вместе с нашими партнерами во Вьетнаме обеспечить предоставление Украине партии в 300 портативных аппаратов ИВЛ», — заявил он.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Отмечается, что стоимость партии аппаратов искусственной вентиляции легких — почти 2,4 млн долларов, но их Вьетнам предоставил бесплатно. Это гуманитарная помощь от вьетнамской компании Vingroup.

Кулеба добавил, что в Украину прибудут аппараты модели Vsmart VFS-510, которые изготавливаются по технологии американской компании Medtronic.