Генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзаев погибли утром 14 июля в боях на границе с Арменией. Об этом заявил замминистра обороны Керим Валиев, передает Минобороны Азербайджана

Армения заявила о возобновлении обстрела с азербайджанской стороны © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Ранее Баку сообщал о четырех погибших военных. Таким образом, общие потери Азербайджана с начала столкновений на границе составили 11 человек.

Власти Армении заявляли о двух раненых со своей стороны.

Перестрелка на границе Армении и Азербайджана началась 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Между двумя республиками идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году этот регион, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть его силой. Спустя три года при посредничестве России был подписан протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.