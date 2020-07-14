Власти США не сумели организовать тотальный режим изоляции, поэтому коронавирус продолжает распространяться по стране. Об этом, как пишет "Интерфакс" 14 июля, заявил американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи

«Мы не закрылись полностью, и вот почему количество зараженных у нас идет вверх», — приводит его слова агентство.

Фаучи отметил, что в США ранее удалось добиться относительной стабилизации эпидемиологической ситуации с выявлением в день примерно 20 тыс. случаев. После этого, несмотря на высокие показатели заболеваемости, началась отмена ограничительных мер.

Избирательная пандемия. Кто умирает в США от коронавируса © REUTERS, Brian Snyder

Ряд штатов начал возобновлять экономическую активность без соблюдения критериев безопасности, подчеркнул Фаучи.

В то же время он сказал, что США не обязательно нужно вновь пытаться вводить полный спектр ограничений, достаточно всего лишь «немного сдать назад, а затем двигаться с благоразумным соблюдением рекомендаций, делать шаг за шагом».

США — лидер в антирейтинге по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. По последним данным, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,47 млн случаев заражения, причем свыше 138 тыс. заболевших умерло.