В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, в результате которого есть убитые и раненые. Соответствующее заявление 14 июля поступило в «Интерфакс»

Азербайджан обвинил Армению в обстреле мирного села из минометов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк говорится в заявлении.

Отмечается, что складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых является государством-членом ОДКБ (Армения), и свидетельствует о нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана.

«Обращаем внимание, что Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали Стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности», — добавляется в заявлении.

В прошлую субботу Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии, эскалация конфликта продолжается.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.