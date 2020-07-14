«Призываем стороны к немедленному восстановлению режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении.
Отмечается, что складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых является государством-членом ОДКБ (Армения), и свидетельствует о нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана.
«Обращаем внимание, что Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали Стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности», — добавляется в заявлении.
В прошлую субботу Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии, эскалация конфликта продолжается.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.