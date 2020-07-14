Президент Польши Анджей Дуда хочет совершить свой первый после инаугурации визит в Рим и Ватикан, сообщает РИА Новости 14 июля со ссылкой на заявление главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского

12 июля Дуду переизбрали президентом Польши на второй срок.

«Президент во время первых президентских дебатов сказал, что первый визит после коронавирусной пандемии он хотел бы совершить в Рим и Ватикан. Мы пытаемся сделать первый визит в Рим, и это, вероятно, будет ранней осенью этого года», — цитирует агентство Щерского.

Анджей Дуда остался президентом Польши, Ярослав Качиньский выиграл шестые выборы подряд © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Щерский добавил, что посещение Дудой Ватикана также будет иметь отношение к 100-летию Папы римского Иоанна Павла II, которое уже отмечали в этом году.