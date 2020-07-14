12 июля Дуду переизбрали президентом Польши на второй срок.
«Президент во время первых президентских дебатов сказал, что первый визит после коронавирусной пандемии он хотел бы совершить в Рим и Ватикан. Мы пытаемся сделать первый визит в Рим, и это, вероятно, будет ранней осенью этого года», — цитирует агентство Щерского.
Он считает, что визит Дуды в Рим станет символом того, что Италия, оказавшаяся в сложной пандемической ситуации, смогла ее преодолеть.
Щерский добавил, что посещение Дудой Ватикана также будет иметь отношение к 100-летию Папы римского Иоанна Павла II, которое уже отмечали в этом году.