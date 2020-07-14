Каждый год в Умань на празднование Рош ха-Шана приезжает около 30 тысяч паломников.

Цебрий опубликовал скан-копию документа. Согласно документу, такое решение принято ввиду текущей эпидемической ситуации в Израиле, который находится в «красной зоне» по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью, а также запрета на проведения массовых мероприятий на Украине.

Осень, хасиды прилетели. 5780-й год в Умани и ожившие призраки Колиивщины
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© РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк
Центральные органы власти попросили рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош ха-Шана, например, участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляция богослужений и т.д.

При этом мэр Умани назвал это решение «общей победой».    