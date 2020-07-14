Мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие в этом году десятков тысяч паломников-хасидов в город для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана невозможно — такое решение принял МИД, согласовав это с руководством Израиля. Об этом 14 июля он написал в Facebook

Каждый год в Умань на празднование Рош ха-Шана приезжает около 30 тысяч паломников.

Цебрий опубликовал скан-копию документа. Согласно документу, такое решение принято ввиду текущей эпидемической ситуации в Израиле, который находится в «красной зоне» по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью, а также запрета на проведения массовых мероприятий на Украине.

Осень, хасиды прилетели. 5780-й год в Умани и ожившие призраки Колиивщины © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

При этом мэр Умани назвал это решение «общей победой».