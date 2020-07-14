Каждый год в Умань на празднование Рош ха-Шана приезжает около 30 тысяч паломников.
Цебрий опубликовал скан-копию документа. Согласно документу, такое решение принято ввиду текущей эпидемической ситуации в Израиле, который находится в «красной зоне» по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью, а также запрета на проведения массовых мероприятий на Украине.
Центральные органы власти попросили рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош ха-Шана, например, участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляция богослужений и т.д.
При этом мэр Умани назвал это решение «общей победой».