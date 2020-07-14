За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.
Далее по уровню электоральной поддержки идут Андрей Пальчевский, Виктор Ляшко, Игорь Смешко, Александр Омельченко, Сергей Притула, Александр Попов, Алексей Гончаренко, Евгений Червоненко, Андрей Ильенко, Александр Дубинский, Борислав Береза, Виталий Нестор, Николай Томенко и Юрий Левченко.
Исследование проводилось с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.