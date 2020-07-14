Наибольшую поддержку избирателей на выборах киевского городского головы, если бы они проходили в ближайшее время, получил бы Виталий Кличко. Об этом 14 июля свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова

Боксер в посудной лавке. Чем запомнится мэр Кличко киевлянам © Украина.ру Далее по уровню электоральной поддержки идут Андрей Пальчевский, Виктор Ляшко, Игорь Смешко, Александр Омельченко, Сергей Притула, Александр Попов, Алексей Гончаренко, Евгений Червоненко, Андрей Ильенко, Александр Дубинский, Борислав Береза, Виталий Нестор, Николай Томенко и Юрий Левченко. Исследование проводилось с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.