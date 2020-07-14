Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев скончался на 50-м году жизни от коронавируса. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба оборонного ведомства

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Причиной смерти заместителя министра стал COVID-19.

«Да, он умер от коронавируса», — сказал представитель пресс-службы.

Курманбаев в разные годы занимал руководящие должности в Министерстве обороны, а также руководил отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Казахстана. В апреле 2019 года был назначен заместителем министра обороны, курировал вопросы материально-технического обеспечения, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом, вооружения и военной техники, а также тылового и медицинского обеспечения.

По данным Минобороны, он внес значительный вклад в ликвидацию последствий взрыва арсенала в городе Арысь, с первых дней борьбы с пандемией коронавируса активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространению инфекции.