«Четырнадцатого июля 2020 года ушел из жизни заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Курманбаев Бакыт Жанузакович», — говорится в материале на сайте Минобороны.
Причиной смерти заместителя министра стал COVID-19.
«Да, он умер от коронавируса», — сказал представитель пресс-службы.
Курманбаев в разные годы занимал руководящие должности в Министерстве обороны, а также руководил отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Казахстана. В апреле 2019 года был назначен заместителем министра обороны, курировал вопросы материально-технического обеспечения, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом, вооружения и военной техники, а также тылового и медицинского обеспечения.
По данным Минобороны, он внес значительный вклад в ликвидацию последствий взрыва арсенала в городе Арысь, с первых дней борьбы с пандемией коронавируса активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространению инфекции.