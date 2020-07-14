Мэр Киева Виталий Кличко хочет, чтобы Рада приняла решение о присоединении поселка Коцюбинское к столице. Об этом 14 июля сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации

«Мы считаем Коцюбинское частью Киева. Теперь решение о присоединении Коцюбинского к Киеву исключительно за парламентом. И депутаты должны исходить исключительно из интересов жителей Коцюбинского, а не руководствоваться другими соображениями и мотивами», — говорится в сообщении.

Боксер в посудной лавке. Чем запомнится мэр Кличко киевлянам © Украина.ру

При этом, по его словам, жители Коцюбинского пользуются социальной и коммунальной инфраструктурой столицы, потому что «фактически проживают в Киеве».