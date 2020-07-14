«Мы считаем Коцюбинское частью Киева. Теперь решение о присоединении Коцюбинского к Киеву исключительно за парламентом. И депутаты должны исходить исключительно из интересов жителей Коцюбинского, а не руководствоваться другими соображениями и мотивами», — говорится в сообщении.
По словам Кличко, Коцюбинское является своеобразным анклавом на территории столицы и не имеет путей автомобильного сообщения с каким-либо другим населенным пунктом, но сейчас «искусственно подчинено в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету».
При этом, по его словам, жители Коцюбинского пользуются социальной и коммунальной инфраструктурой столицы, потому что «фактически проживают в Киеве».