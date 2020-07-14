Депутаты Рады приняли во втором чтении законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Трансляцию заседания 14 июля вел телеканал «Рада»

За документ проголосовали 248 депутатов.

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Осуществлять указанную деятельность можно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующей лицензии. При этом оборудование должно быть сертифицировано и подключено к государственной системе онлайн-мониторинга игрового оборудования и онлайн-системе организаторов азартных игр.

Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлицо — резидент Украины. Сотрудником организатора азартных игр можно стать только по достижении 21 года.