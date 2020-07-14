За документ проголосовали 248 депутатов.
Законопроект охватывает сферу деятельности казино и онлайн-казино, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей и игры в покер в интернете.
Осуществлять указанную деятельность можно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующей лицензии. При этом оборудование должно быть сертифицировано и подключено к государственной системе онлайн-мониторинга игрового оборудования и онлайн-системе организаторов азартных игр.
Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлицо — резидент Украины. Сотрудником организатора азартных игр можно стать только по достижении 21 года.