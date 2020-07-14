Газопровод «Северный поток» утром 14 июля остановили для проведения плановых профилактических работ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов

Как уточняется, две нитки магистрали будут закрыты до утра 26 июля, 12 дней.

«Все работы по техническому обслуживанию и эксплуатации газопровода осуществляются при соблюдении необходимых мер безопасности для ограничения распространения COVID-19. Здоровье и безопасность сотрудников компании и ее подрядчиков имеют первостепенное значение для Nord Stream AG», — пишет агентство.

Дания дала добро на «Северный поток — 2», Германия откажется от углеводородов. Обзор энергорынка © AP, Keith Srakocic

Годом ранее на время ремонта Nord Stream украинский транзит увеличился одномоментно на 65 млн кубометров в сутки.

Следует отметить, что в 2020 году во время ремонта газопровода «Ямал-Европа» «Газпром» не добавил транзита украинскому маршруту, а перевел свои хранилища в Европе с закачки на отбор.