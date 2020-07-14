Как уточняется, две нитки магистрали будут закрыты до утра 26 июля, 12 дней.
«Все работы по техническому обслуживанию и эксплуатации газопровода осуществляются при соблюдении необходимых мер безопасности для ограничения распространения COVID-19. Здоровье и безопасность сотрудников компании и ее подрядчиков имеют первостепенное значение для Nord Stream AG», — пишет агентство.
Одновременно «Газпром» увеличил транзит газа через Украину, правда, пока лишь на символическое значение: заявка на транзит через Украину по ужгородскому коридору выросла со 110 млн куб. м на понедельник до 114 млн куб. м на вторник.
Годом ранее на время ремонта Nord Stream украинский транзит увеличился одномоментно на 65 млн кубометров в сутки.
Следует отметить, что в 2020 году во время ремонта газопровода «Ямал-Европа» «Газпром» не добавил транзита украинскому маршруту, а перевел свои хранилища в Европе с закачки на отбор.