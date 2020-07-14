По его словам, каждое заявление Саакашвили заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему свое недовольство из-за заявления главы исполнительного комитета Национального совета реформ.
«Есть гражданин Украины, который не наделен правами представлять позицию государства, но активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина Михаил Саакашвили… Саакашвили — частное лицо и в своих комментариях не представляет позицию Украины», — заявил Кулеба.
Глава МИД заявил, что Украина ценит дружбу с Грузией и рассчитывает на стабилизацию отношений.