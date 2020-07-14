«Российская певица Юлия Зиверт (Zivert), ранее посещавшая оккупированный РФ Крым, планирует приехать с концертами в Киев. Так, на 4 августа 2020 года уже анонсирован ее концерт в Osocor Residence. Соответственно, продаются билеты», — написал он.
Исполнительница попала в базу «Миротворца» в начале 2019 года за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».
В соцсетях часть пользователей возмутилась тому, что Zivert не запрещен въезд в страну. Другие переживают, что в итоге не смогут попасть на ее выступление.