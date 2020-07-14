Российская певица Юлия Зиверт, более известная просто как Zivert, 24 июля должна выступить в Одессе на арене Морвокзала, а 4 августа - в Osocor Residence в Киеве. Об этом 14 июля написал в Facebook лидер запрещенной в РФ радикальной организации «Меджлис» Рефат Чубаров

«Российская певица Юлия Зиверт (Zivert), ранее посещавшая оккупированный РФ Крым, планирует приехать с концертами в Киев. Так, на 4 августа 2020 года уже анонсирован ее концерт в Osocor Residence. Соответственно, продаются билеты», — написал он.

«Миротворец» прощается, но не уходит © Миротворець

В соцсетях часть пользователей возмутилась тому, что Zivert не запрещен въезд в страну. Другие переживают, что в итоге не смогут попасть на ее выступление.