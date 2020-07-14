Неизвестный обстрелял из машины жителей американского Бруклина, не менее пяти человек получили огнестрельные ранения, сообщает РИА Новости 14 июля со ссылкой на местные СМИ

Вечером 13 июля злоумышленник проехал на машине по улице Рокуэй Паркуэй и обстрелял прохожих.

«По данным полиции, в результате стрельбы 23-летняя девушка получила четыре ранения в грудь, спустя около 12 минут были ранены три 19-летних юноши. Еще через две минуты неизвестный выстрелил в спину еще одному 19-летнему жителю Бруклина», — говорится в сообщении.

Стрельба на протестах в США: пострадавший в тяжелом состоянии © REUTERS, Lindsey Wasson

Всех пострадавших госпитализировали, полиция занимается поисками преступника.