Вечером 13 июля злоумышленник проехал на машине по улице Рокуэй Паркуэй и обстрелял прохожих.
«По данным полиции, в результате стрельбы 23-летняя девушка получила четыре ранения в грудь, спустя около 12 минут были ранены три 19-летних юноши. Еще через две минуты неизвестный выстрелил в спину еще одному 19-летнему жителю Бруклина», — говорится в сообщении.
Также стало известно, что девушка, ехавшая с последним пострадавшим на скутере, получила травмы при падении.
Всех пострадавших госпитализировали, полиция занимается поисками преступника.