Депутат Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что партии давно пора определиться с кандидатом в мэры Киева, однако на данный момент никто не хочет брать на себя эту ответственность. Об этом 14 июля сообщает УНИАН

По информации депутата, партийные выборы кандидатов в мэры все-таки должны состояться.

«Чтобы избежать подковерных договоренностей и не выдвигать непонятного для киевлян и самой фракции кандидата, что вполне вероятно, учитывая настроения, которые царят в верхах, киевские мажоритарщики инициировали проект публичных праймериз. Мои коллеги обратились к главе партии Александру Корниенко и председателю фракции в парламенте Давиду Арахамии. Этот же проект был отправлен и на согласование в Офис президента», — рассказал депутат.

Холодная осень 2020-го станет для Зеленского горячей. Эксперты о выборах местных органов власти на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Без дебатов голосовать за кандидата, который не понимает, как функционирует город, глупо, считает Дубинский. Также он отметил, что сейчас происходит попытка подменить саму суть праймериз, когда кандидаты соревнуются между собой.