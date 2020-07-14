По информации депутата, партийные выборы кандидатов в мэры все-таки должны состояться.
«Чтобы избежать подковерных договоренностей и не выдвигать непонятного для киевлян и самой фракции кандидата, что вполне вероятно, учитывая настроения, которые царят в верхах, киевские мажоритарщики инициировали проект публичных праймериз. Мои коллеги обратились к главе партии Александру Корниенко и председателю фракции в парламенте Давиду Арахамии. Этот же проект был отправлен и на согласование в Офис президента», — рассказал депутат.
По его информации, несмотря на то, что в Офисе президента пока нет сценария праймериз, партийные выборы кандидатов в мэры все-таки должны состояться и включить в себя социологию, внутрифракционное голосование, публичное голосование и дебаты.
Без дебатов голосовать за кандидата, который не понимает, как функционирует город, глупо, считает Дубинский. Также он отметил, что сейчас происходит попытка подменить саму суть праймериз, когда кандидаты соревнуются между собой.