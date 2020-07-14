По предварительным данным, инцидент произошел 12 июля. Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину-пенсионера, который осуществлял незаконную торговлю.
Также правоохранители составили в отношении гражданина админматериалы по фактам мелкого хулиганства, злостного неповиновения полицейскому и нарушению правил карантина (ст. 173, ст. 185 и ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
«В результате действий стражей порядка пенсионеру стало плохо. Сейчас устанавливается степень полученных повреждений», — говорится в сообщении.
Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей — превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшееся насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).