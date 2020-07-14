Правоохранители в Черновцах надели на пенсионера наручники, после чего мужчине стало плохо. Об этом 14 июля сообщается на сайте полиции области

По предварительным данным, инцидент произошел 12 июля. Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину-пенсионера, который осуществлял незаконную торговлю. Зеленский потребовал продолжить реформу Национальной полиции © пресс-служба президента Украины «В результате действий стражей порядка пенсионеру стало плохо. Сейчас устанавливается степень полученных повреждений», — говорится в сообщении. Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей — превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшееся насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).