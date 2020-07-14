«В ДТП на Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне (за первое полугодие на дорогах погибли почти 1,5 тысячи человек. — Ред.). Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией», — сказал Зеленский.
По его мнению, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в пять-десять раз (если нарушение правил незначительное).
«Если вождение в пьяном виде повлекло гибель — срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я — за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской… И чтобы ни один суд не думал кого-то «отмазать», — заявил президент.
В июне Верховная Рада приняла закон, который вводит понятие «уголовного проступка», а также повышает штрафы за вождение в нетрезвом виде. Принятый закон, который подписал Зеленский, фактически заменяет закон, который был принят в 2018 году.
Таким образом, на Украине за вождение в нетрезвом состоянии наказывают как за административное правонарушение.