Президент Украины Владимир Зеленский выступил за усиление наказания за пьяную езду, в частности если произошло смертельное ДТП, причиной которого стал нетрезвый водитель, ему должно грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба главы государства

Пьяные водители стали виновниками самых кровавых и масштабных ДТП на Украине © Пресс-служба МВД по Кабардино-Ба | Пресс-служба МВД по Кабардино-Ба | Перейти в фотобанк

По его мнению, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в пять-десять раз (если нарушение правил незначительное).

«Если вождение в пьяном виде повлекло гибель — срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я — за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской… И чтобы ни один суд не думал кого-то «отмазать», — заявил президент.

В июне Верховная Рада приняла закон, который вводит понятие «уголовного проступка», а также повышает штрафы за вождение в нетрезвом виде. Принятый закон, который подписал Зеленский, фактически заменяет закон, который был принят в 2018 году.

Таким образом, на Украине за вождение в нетрезвом состоянии наказывают как за административное правонарушение.