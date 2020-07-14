Двадцатилетний студент колледжа в Шотландии родом из Греции Клеон Пападимитриу преодолел 3,5 тысячи километров на велосипеде, чтобы добраться домой после введения карантина в Европе. Об этом 13 июля сообщает CNN

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Студент купил велосипед и сказал близким, что доедет до Греции на нем. Родные не приняли его слова всерьез, подумав, что он откажется от этой идеи. Однако Клеон отправился в путь. Его семья с помощью приложения отслеживала, где он находится.

Молодой человек взял в дорогу запасы хлеба, консервированных сардин, арахисового масла, спальный мешок и палатку.

Его путешествие началось 10 мая. Он пересек на велосипеде Англию, Нидерланды, затем несколько дней ехал по Германии вдоль Рейна, проехал Австрию и вдоль восточного побережья Италии. После этого на лодке прибыл в греческий порт Патры, откуда на велосипеде доехал до Афин.

Он ночевал в палатке в полях и лесах, иногда останавливался у знакомых и друзей в разных странах Европы.