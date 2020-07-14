Студент второго курса Университета Абердина рассчитывал вернуться домой в конце марта. Он забронировал билеты на три рейса, но все их отменили.
Студент купил велосипед и сказал близким, что доедет до Греции на нем. Родные не приняли его слова всерьез, подумав, что он откажется от этой идеи. Однако Клеон отправился в путь. Его семья с помощью приложения отслеживала, где он находится.
Молодой человек взял в дорогу запасы хлеба, консервированных сардин, арахисового масла, спальный мешок и палатку.
Его путешествие началось 10 мая. Он пересек на велосипеде Англию, Нидерланды, затем несколько дней ехал по Германии вдоль Рейна, проехал Австрию и вдоль восточного побережья Италии. После этого на лодке прибыл в греческий порт Патры, откуда на велосипеде доехал до Афин.
Он ночевал в палатке в полях и лесах, иногда останавливался у знакомых и друзей в разных странах Европы.