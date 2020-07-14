Власти Львовской области приняли решение ослабить карантинные меры, принятые в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила пресс-служба Львовской ОГА

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк перестала быть регионом с широким распространением COVID-19. Коэффициент выявления случаев заражения в регионе — 8,36% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования — 23, 03% при норме менее 10%. А загруженность коек в больницах для лечения пациентов с COVID-19 составляет 40,04% от общего количества при норме менее 50%.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение разрешить работать учреждениям культуры при условии заполнения на 50% или не более одного человека на 5 кв.м. Также позволено возобновить работу дошкольных учебных заведений и инклюзивно-ресурсных центров.