В «Слуге народа» определились с кандидатом на пост нового вице-премьера

«С Владимиром Зеленским обсудили кадровые вопросы. На этой неделе будут рассматриваться назначения: главы НБУ. Кандидатура финализируется. Главы Антимонопольного комитета. На эту должность рекомендуется Ольга Пищанская. Вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности. Рекомендован Олег Уруский», — написала Кравчук.
По ее словам, относительно кандидатуры вице-премьера «был очень конкурентный отбор, в результате которого определили сразу нескольких равнозначных кандидатов».
«Есть понимание, что эти вакансии должны быть заполнены на этой неделе. Предварительный план: голосования по АМКУ и вице-премьеру в среду, за председателя НБУ — в пятницу», — уточнила она.
Ранее Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером.