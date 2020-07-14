В «Слуге народа» определились с кандидатом на пост нового вице-премьера

Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде Украины определилась с кандидатами на должность главы Антимонопольного комитета, а также вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом 13 июля сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

Саакашвили обвинил политическую элиту Украины в том, что он не стал вице-премьером © REUTERS, Valentyn Ogirenko Владимиром Зеленским обсудили кадровые вопросы. На этой неделе будут рассматриваться назначения: главы НБУ. Кандидатура финализируется. Главы Антимонопольного комитета. На эту должность рекомендуется Ольга Пищанская. Вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности. Рекомендован Олег Уруский», — написала Кравчук.

По ее словам, относительно кандидатуры вице-премьера «был очень конкурентный отбор, в результате которого определили сразу нескольких равнозначных кандидатов».

«Есть понимание, что эти вакансии должны быть заполнены на этой неделе. Предварительный план: голосования по АМКУ и вице-премьеру в среду, за председателя НБУ — в пятницу», — уточнила она.

Ранее Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером.