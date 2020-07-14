Сразу 109 крупных украинских предприятий не рассчитались с «Нафтогазом», что, по информации компании, может стать угрозой отопительному сезону 2020. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба компании

Долги не греют. Украинцы задолжали миллиарды за ЖКХ, отопительный сезон под угрозой © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Из 1,3 тысячи отопительных предприятий Украины, 109 теплопроизводителей имеют крупные задолженности перед «Нафтогазом». Больше всего таких должников в Одесской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской областях и в Киеве.

С полным списком можно ознакомиться здесь.