«Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым. Информация содержит, в частности, данные относительно уровня задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой производителем тепла позволит ему получать газ на условиях ПСО», — говорится в материале.
Из 1,3 тысячи отопительных предприятий Украины, 109 теплопроизводителей имеют крупные задолженности перед «Нафтогазом». Больше всего таких должников в Одесской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской областях и в Киеве.
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