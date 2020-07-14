Он рассказал, как два месяца назад Офис президента попытался на волне коронавируса попробовать «разыграть карту медработников», то есть выдвинуть в областных центрах врачей. Так, в Киеве таким кандидатом должен был стать главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, в Днепре — главврач городской больницы Мечникова Сергей Рыженко.
«Но у нас не Испания, где аплодируют врачам, у нас не та власть, которую благодарят за карантинные меры, поэтому, насколько я понимаю, эти попытки проваливаются… Поэтому нет конкуренции реальной, нет подвижек. Мэров может вышибить из седла только жесткое блокирование их деятельности со стороны правоохранителей», — заявил Теплов.
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