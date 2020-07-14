В областных центрах Украины нет конкуренции, и одна из последних попыток центральной власти обеспечить ее провалилась. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру 13 июля

Руслан Бортник: Грядущие местные выборы — это четвертый тур президентских выборов с последствиями для всей Украины © Facebook, Ruslan Bortnik Виктор Ляшко, в Днепре — главврач городской больницы Мечникова Сергей Рыженко.

«Но у нас не Испания, где аплодируют врачам, у нас не та власть, которую благодарят за карантинные меры, поэтому, насколько я понимаю, эти попытки проваливаются… Поэтому нет конкуренции реальной, нет подвижек. Мэров может вышибить из седла только жесткое блокирование их деятельности со стороны правоохранителей», — заявил Теплов.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.