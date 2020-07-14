Он назвал местные выборы четвертым туром президентских выборов, поскольку если партия власти проиграет, то, по мнению политолога, это может быть основаниями для формирования полноценного политического кризиса в стране с ростом запроса на досрочные парламентские и президентские выборы.
«Посмотрим, как партия власти сможет договориться с региональными элитами. Скорее всего, в зависимости от регионов, "Слуге народа" придется формировать коалиции — где-то с "Европейской солидарностью", где-то с ОПЗЖ. Мы получим смешанные в основном с региональными элитами, но где-то с ОПЗЖ и "Европейской солидарностью" региональные коалиции, что скажется и на работе парламента», — отметил Бортник.
При этом он не исключил, что «Евросолидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» не откажутся от этого предложения.
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