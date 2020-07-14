Борьба на местных выборах Украины в октябре будет сопоставима с парламентской. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру 13 июля

Холодная осень 2020-го станет для Зеленского горячей. Эксперты о выборах местных органов власти на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В связи с этим борьба на местных выборах будет сопоставима с парламентскими. Более того, на фоне общей нестабильности, хрупкости власти сегодня региональные элиты могут стать доминирующей политической силой в Украине. И сегодня места в региональном управлении — мэрские должности, должности в местных советах — для многих даже центральных политиков, депутатов парламента выглядят очень привлекательными, выглядят тихой гаванью», — сказал Бортник.

Он подчеркнул, что такая тенденция особенно актуальна на фоне крайне низкой прогнозируемости центральной политики Украины — никто не может дать гарантию, где будет страна через два года.

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