Он отметил, что роль местных элит на Украине, как политическая, так и финансовая, возрастает. И в этом политическом цикле, по словам эксперта, они демонстрируют огромную самостоятельность: отказываются присоединяться к «Слуге народа», «Европейской солидарности», «Оппозиционной платформе — За жизнь» или другим политсилам, а формируют свои собственные политические проекты.
«В связи с этим борьба на местных выборах будет сопоставима с парламентскими. Более того, на фоне общей нестабильности, хрупкости власти сегодня региональные элиты могут стать доминирующей политической силой в Украине. И сегодня места в региональном управлении — мэрские должности, должности в местных советах — для многих даже центральных политиков, депутатов парламента выглядят очень привлекательными, выглядят тихой гаванью», — сказал Бортник.
Он подчеркнул, что такая тенденция особенно актуальна на фоне крайне низкой прогнозируемости центральной политики Украины — никто не может дать гарантию, где будет страна через два года.
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