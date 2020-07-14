В зависимости от результатов «Слуги народа» на местных выборах вслед за ними могут состояться досрочные парламентские. Об этом политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру 13 июля

Холодная осень 2020-го станет для Зеленского горячей. Эксперты о выборах местных органов власти на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом политолог считает, что «Слуга народа» победить на выборах, но «не с трехкратным отрывом». Он напомнил, что на сегодняшний день уровень поддержки правящей партии составляет примерно 30%, в то время как у «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 20%.

По мнению Молчанова, если в команде президента продолжится нынешняя тенденция на скандалы, то к осени «слуги народа» и ОПЗЖ могут сравняться — будет по 25% у каждой.

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