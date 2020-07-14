«Есть слухи, что могут быть досрочные парламентские выборы буквально через два-три месяца после местных в зависимости от результатов. Если "Слуга народа" получит высокий уровень поддержки, то может быть распущен парламент, если низкий, то, конечно, навряд ли», — рассказал он.
При этом политолог считает, что «Слуга народа» победить на выборах, но «не с трехкратным отрывом». Он напомнил, что на сегодняшний день уровень поддержки правящей партии составляет примерно 30%, в то время как у «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 20%.
По мнению Молчанова, если в команде президента продолжится нынешняя тенденция на скандалы, то к осени «слуги народа» и ОПЗЖ могут сравняться — будет по 25% у каждой.
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