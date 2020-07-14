Центральная власть Украины с треском проиграет на местных выборах. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру 13 июля

Холодная осень 2020-го станет для Зеленского горячей. Эксперты о выборах местных органов власти на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Потому что уровень влияния [городских] начальников гораздо выше, чем уровень влияния центральной власти. А поскольку центральная власть бессильна — у нее нет инструментов вообще никаких, то она эти выборы проиграет с треском», — заявил Теплов.

Он добавил, что ни по одному из областных центров не видит ставленников «слуг народа», которые могли бы составить реальную конкуренцию мэрам.

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