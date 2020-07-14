Холодная осень 2020-го станет для Зеленского горячей. Эксперты о выборах местных органов власти на Украине
Холодная осень 2020-го станет для Зеленского горячей. Эксперты о выборах местных органов власти на Украине
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
По его мнению, мэра ключевых украинских городов сохранят свои позиции.

«Потому что уровень влияния [городских] начальников гораздо выше, чем уровень влияния центральной власти. А поскольку центральная власть бессильна — у нее нет инструментов вообще никаких, то она эти выборы проиграет с треском», — заявил Теплов.

Он добавил, что ни по одному из областных центров не видит ставленников «слуг народа», которые могли бы составить реальную конкуренцию мэрам.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.