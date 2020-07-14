Мэры украинских городов педалируют тему местных выборов, так как для них это своеобразный «шантаж» Киева на тему того, «кто в доме хозяин». Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру 13 июля

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«Кроме того, тему этих выборов очень активно педалируют мэра, главы ОТГ (объединенных территориальных громад — ред.), поскольку для них это своеобразный шантаж Киева на предмет того, кто в доме хозяин: все-таки местное самоуправление, которое формируется под местные элиты, или те большие столичные элиты, под которые сформированы Верховная Рада и Офис президента», — заявил он.

При этом журналист добавил, что ни о каком монобольшинстве речи уже быть не может, так как, по его оценкам, уровень поддержки правящей партии в зависимости от региона колеблется от 20% до 35%.

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