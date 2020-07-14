Политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру 13 июля оценил инициативу российского общественного деятеля, вдовы русского философа, писателя Александра Зиновьева - Ольги поставить памятник убитому на Украине писателю Олесю Бузине в Москве

Украина.ру на Youtube Семен Уралов: «Пленки Деркача» - клановая война международного масштаба - видео