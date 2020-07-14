Политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру 13 июля оценил инициативу российского общественного деятеля, вдовы русского философа, писателя Александра Зиновьева - Ольги поставить памятник убитому на Украине писателю Олесю Бузине в Москве
«Я считаю, что и памятник нужен, и уж точно можно было бы назвать улицу в его честь. Надеюсь, доживем и до того момента, когда появится памятник Бузине и в его родном Киеве, который он обожал безмерно». — сказал Корнилов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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