Видишенко: Олесь Бузина был продолжателем духовных традиций Гоголя и Булгакова
Видишенко: Олесь Бузина был продолжателем духовных традиций Гоголя и Булгакова
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«Я считаю, что и памятник нужен, и уж точно можно было бы назвать улицу в его честь. Надеюсь, доживем и до того момента, когда появится памятник Бузине и в его родном Киеве, который он обожал безмерно». — сказал Корнилов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

 