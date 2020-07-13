Украину с государственным визитом посетит президент Швейцарии Симонетта Соммаруга 20-23 июля. Об этом 13 июля сообщается на сайте Офиса президента Украины

Воюют, потому что выгодно. Циничная правда о конфликте в Донбассе, который продлится 20 лет © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

«Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс с целью ознакомления с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также с состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.