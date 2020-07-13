Отмечается, что программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате тет-а-тет и в составе делегаций.
«Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс с целью ознакомления с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также с состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.