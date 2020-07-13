«Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта, то это проблема России. Мы — независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным… Что касается упоминаний так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами», — сказал Кулеба.
Он пояснил, что Украина уже несколько лет реализует реформу децентрализации, и в рамках реформы принимается законодательство, вносятся изменения в Конституцию, и именно в рамках этого процесса можно рассматривать полномочия ЛНР и ДНР.