Украина не рассматривает вариант изменения Конституции для закрепления правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом 13 июля заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью «Сегодня»

«Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта, то это проблема России. Мы — независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным… Что касается упоминаний так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами», — сказал Кулеба.