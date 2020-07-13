Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни. Об этом 13 июля он написал в Facebook

«Креативные индустрии, учреждения культуры — среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому требуют не меньшего поддержки, чем традиционные отрасли бизнеса», — написал он.

Также Зеленский отметил, что подписал закон, чтобы эти индустрии смогли выстоять, а их работники получили социальные и экономические гарантии. По его словам, уровень государства определяется не только экономикой, но и уровнем культуры нации.