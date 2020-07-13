Глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили считает необходимым передать максимально возможное количество государственных услуг на «аутсорс» частному бизнесу. Об этом 13 июля он заявил в ходе посещения дата-центра GigaCloud в Киеве, передает «Интерфакс-Украина»

«Мы часто пытаемся заменить то, что должен делать частный сектор, государственными вещами. Но не может государственный чиновник, даже самый прогрессивный, работать лучше, чем частная структура. Там, где может работать бизнес, в том числе в сфере государственных услуг, должен работать бизнес, чиновникам там не место», — заявил он.

Целые овцы и сытые волки. Зеленский решил проблему Саакашвили, но только временно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он также подчеркнул, что пандемия коронавируса принуждает бизнес активно уходить в онлайн, и это шанс для Украины активно проявить себя на рынке сервисов.