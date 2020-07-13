«Мы часто пытаемся заменить то, что должен делать частный сектор, государственными вещами. Но не может государственный чиновник, даже самый прогрессивный, работать лучше, чем частная структура. Там, где может работать бизнес, в том числе в сфере государственных услуг, должен работать бизнес, чиновникам там не место», — заявил он.
По мнению Саакашвили, весь госаппарат Украины ориентирован на устаревшие методики работы и привык работать с учетом коррупционных схем, что нужно менять.
Он также подчеркнул, что пандемия коронавируса принуждает бизнес активно уходить в онлайн, и это шанс для Украины активно проявить себя на рынке сервисов.